Zlatan Ibrahimovic ha voluto scherzare con l’amico ed ex compagno Olivier Giroud sull’entrata tra i pali dell’attaccante rossonero, dopo l’espulsione di Maignan. “Voglio la maglia da portiere di Olivier, non è mai troppo tardi per scoprire il tuo vero ruolo”, il messaggio ironico scritto su una storia Instagram dallo svedese.