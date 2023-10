Bundesliga 2023/2024: Scally salva il Moenchengladbach, è 2-2 contro il Mainz

E’ terminato in parità l’anticipo della settima giornata di Bundesliga 2023/2024. 2-2 al Borussia Park tra Moenchengladbach e Mainz, che hanno dato vita ad un match spettacolare ma si sono dovuti accontentare di un punto a testa. Padroni di casa avanti al 22′ con Neuhaus ma ripresi dopo appena due giri di lancette da Gruda. Nella ripresa è stato invece il Mainz a portarsi al comando grazie al marocchino Barkok, che ha impiegato appena 5 minuti dal suo ingresso in campo per trovare la via del gol. Quando la prima vittoria stagionale della squadra ospite sembrava ormai a un passo, il Moenchengladbach ha trovato il pari grazie a Scally. Il Borussia ottiene il primo punto casalingo in stagione, dopo ben tre ko, e sale a quota 6 punti. Proseguono invece le difficoltà del Mainz, fermo al penultimo posto della classifica (a quota 2 punti) ma quantomeno in grado di interrompere una striscia di quattro sconfitte consecutive.