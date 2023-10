Serie B 2023/24: pari nel derby tra Brescia e Feralpisalò, termina 1-1

Termina in pareggio il primo derby della storia tra Brescia e Feralpisalò. Un match giocato su ritmi altissimi, sono gli ospiti a sbloccarla al 16esimo grazie al cross in area di Martella su cui La Mantia ci arriva perfettamente di testa. Sono tantissime poi le occasioni della formazione di Vecchi nella prima frazione di gioco: a rendersi decisivo è Lezzerini in più occasioni. Nella ripresa sono i padroni di casa ad alzare i giri, incredibile la doppia occasione al 77esimo su cui questa volta è Pizzignacco a salvare la propria porta. Il Brescia infatti non molla e firma il pari sul finale grazie ad una sponda vincente di Borrelli su cui arrivo Moncini: termina 1-1.