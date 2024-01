Start list mass start maschile Anterselva 2024 biathlon: italiani in gara e pettorali di partenza

Le mass start maschile e femminile chiudono la tappa di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo di biathlon. Nella celebre località della Val Pusteria si parte con gli uomini alle 12:30 ed è stata resa nota la start list della gara. Pettorale numero 9 per Tommaso Giacomel, mentre Didier Bionaz ha il 20. Di seguito, ecco la start list al completo.

START LIST MASS START MASCHILE ANTERSELVA

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 BOE Tarjei NOR

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

4 LAEGREID Sturla Holm NOR

5 STROEMSHEIM Endre NOR

6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

7 PONSILUOMA Martin SWE

8 DOLL Benedikt GER

9 GIACOMEL Tommaso ITA

10 KUEHN Johannes GER

11 NAWRATH Philipp GER

12 STRELOW Justus GER

13 SAMUELSSON Sebastian SWE

14 JACQUELIN Emilien FRA

15 STALDER Sebastian SUI

16 PERROT Eric FRA

17 FILLON MAILLET Quentin FRA

18 CLAUDE Fabien FRA

19 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

20 BIONAZ Didier ITA

21 CLAUDE Florent BEL

22 HORN Philipp GER

23 SOERUM Vebjoern NOR

24 HARTWEG Niklas SUI

25 FAK Jakov SLO

26 RIETHMUELLER Danilo GER

27 PRYMA Artem UKR

28 REES Roman GER

29 INVENIUS Otto FIN

30 NELIN Jesper SWE