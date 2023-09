Bundesliga 2023/2024: beffa per il Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen pareggia nel recupero

Beffa atroce per il Bayern Monaco nel recupero della sfida contro il Bayer Leverkusen, partita di cartello e anticipo del venerdì della quarta giornata di Bundesliga 2023/2024. I bavaresi, infatti, vengono fermati sul 2-2 dalle Aspirine, che con merito strappano un pareggio all’Allianz Arena, e così la squadra di Tuchel perde per la prima volta in questo campionato tedesco dei punti per strada dopo le tre vittorie prima della sosta, agguanta la vetta anche il Bayer a quota 10, persino davanti per una differenza reti migliore.

Il solito Harry Kane sblocca l’incontro già dopo appena sette minuti, ma al 24′ arriva il pareggio ospite targato Grimaldo. Tante occasioni per la squadra di casa, ma i ragazzi di Xabi Alonso difendono con ordine e provano a farsi vedere in contropiede. Gli sforzi nel finale dei padroni di casa sembrano avere frutto all’86’, quando Goretzka pare segnare il gol vittoria, ma in pieno recupero l’arbitro assegna col Var un calcio di rigore al Bayer per un fallo dubbio di Davies, sul dischetto va Palacios e non sbaglia per il definitivo 2-2. C’è comunque spazio per un ultimo episodio thriller: gol di Upamecano subito dopo, annullato però per fuorigioco.