Serie B 2023/24: al Venezia basta un gol di Pohjanpalo per stendere 1-0 lo Spezia

Finisce 1-0 l’anticipo della quinta giornata di Serie B tra Venezia e Spezia, con gli ospiti che giocano una buona partita ma rimangono ancora a secco. Sorridono invece i leoni, che per una notte si godranno il primato in classifica. Primo tempo pimpante nonostante le condizioni del terreno di gioco non siano ottimali dopo la pioggia torrenziale caduta in laguna. Entrambe le squadre si rendono pericolose e vanno più volte vicine alla rete: il Venezia con Tessmann e Johnsen, che dall’altezza del dischetto si fa ipnotizzare da Dragowski; lo Spezia con Antonucci, ma la sua conclusione a colpo sicuro viene deviata in corner da un provvidenziale Idzes. A pochi minuti dall’intervallo lo Spezia ha un’altra grossa chance con Bandinelli, su cui è bravo Joronen, poi sulla respinta con Amian che però manda sull’esterno della rete. La prima frazione si chiude dunque sullo 0-0.

Nel secondo tempo parte forte lo Spezia che va ancora vicino al vantaggio con Verde e Antonucci nella stessa azione. Pochi minuti dopo però è il Venezia a passare: tiro da fuori di Busio sul palo, sulla respinta si avventa Pohjanpalo che scarica una gran botta sotto la traversa e fa 1-0. Accusa il colpo la squadra ligure, e la formazione di Vanoli va subito vicina al raddoppio con Johnsen, che però calcia alto da buona posizione. Nel finale gli uomini di Alvini provano con tenacia ad agguantare il pareggio, ma manca la precisione e si fa sentire la stanchezza. La difesa dei lagunari tiene bene e consente di mantenere l’1-0. Tre punti dunque per il Venezia, che vola momentaneamente in testa alla classifica a quota 11 punti. Si fa difficile la situazione in casa Spezia, che nonostante la buona prestazione rimane terzultimo con un solo punto.