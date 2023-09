Highlights e gol Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 2-2: Bundesliga 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 20

Il video con gli highlights e i gol di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 2-2, match valido per la quarta giornata della Bundesliga 2023/2024. I bavaresi la sbloccano all’Allianz Arena con un gol nel finale di Goretzka, dopo l’iniziale vantaggio targato Kane e il pareggio di Grimaldo, ma in pieno recupero un rigore trasformato da Palacios vale la nuova parità, con il gol successivo di Upamecano annullato per fuorigioco. Di seguito ecco le immagini salienti.