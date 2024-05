Bundesliga 2023/2024, il Bayern rischia di perdere il secondo posto: lo Stoccarda vince 3-1 e si porta a -2

Lo Stoccarda vince lo scontro diretto contro il Bayern Monaco e riapre il discorso secondo posto in Bundesliga. Nella trentaduesima giornata di campionato, la squadra di Hoeness batte quella di Tuchel per 3-1 e si porta a due lunghezze dalla seconda piazza occupata dai bavaresi. Al 29′ è Stergiou a sbloccare il risultato, ma al 37′ Kane su rigore pareggia i conti. All’83’ è una rete di Jeong Woo-Yeong a riportare in vantaggio i padroni di casa, che nel recupero, al 93′, trovano anche il 3-1 con Silas. Vince e convince il Borussia Dortmund che supera con un netto 5-1 l’Augsburg e sale a 60 punti in classifica. A fine primo tempo il punteggio è già 4-1. Merito della doppietta di Moukoko (4′ e 29′) e dei gol di Malen (20′) e dell’applauditissimo Reus, fresco di annuncio di addio in estate ai gialloneri. Al 64′ c’è spazio anche per la rete di Nmecha. Negli altri campi Werder Brema e Borussia M’Gladbach pareggiano 2-2, mentre il Wolfsburg travolge per 3-0 il Darmstadt.

I risultati

Werder Brema-Borussia M’Gladbach 2-2 (8′ Hack, 45′ Woltemade, 65′ Woltemade, 91′ rig. Neuhaus)

Borussia Dortmund-Augsburg 5-1 (4′ Moukoko, 20′ Malen, 29′ Moukoko, 32′ Vargas, 34′ Reus, 64′ Nmecha)

Stoccarda-Bayern 2-1 (29′ Stergiou, 37′ rig. Kane, 83′ Jeong Woo Yeong)

Wolfsburg-Darmstadt 3-0 (8′ Wimmer, 11′ Wind, 93′ Cerny)