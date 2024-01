Diffidati Udinese-Milan: i rossoneri a rischio squalifica in vista del Bologna

Impegno in Friuli per il Milan di Stefano Pioli che sul campo dell’Udinese cerca tre punti per dare continuità alla bella vittoria contro la Roma. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 20 gennaio e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Leao e compagni vogliono i tre punti in vista del prossimo impegno casalingo contro il Bologna. Due i diffidati in casa Milan a tal proposito. Entrambi centrocampisti: Tijjani Reijnders e Yunus Musah. Due anche i diffidati per l’Udinese che nel prossimo turno dovrà vedersela contro l’Atalanta: Nehuen Perez e Roberto Pereyra.

DIFFIDATI MILAN: Reijnders e Musah

DIFFIDATI UDINESE: Perez e Pereyra