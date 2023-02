Eurolega 2022/23: successo casalingo per Bologna, Baskonia battuto 88-83

88-83 nel match tra Virtus Segafredo Bologna e Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz, partita valida per la 25esima giornata di Eurolega 2022/23. Grande vittoria dunque per Bologna, che permette alla Virtus di ottenere la dodicesima partita della competizione.

La cronaca

In avvio di partita Bologna parte davvero forte, con grande ritmo e intensità sul parquet. I padroni di casa infatti, con degli ispirati Teodosic e Ojeleye, inizia con un 8-0 di parziale nei primi due minuti di gioco. Baskonia tuttavia prova a non farsi travolgere dalla Virtus, con Giedraitis e Hommes che provano a riportare sotto nel punteggio la propria squadra. Gli ospiti così recuperano lo svantaggio accumulato nei minuti precedenti e a due minuti dalla fine del primo periodo effettuano il sorpasso. Il primo quarto si conclude dunque sul 16-19, in favore di Baskonia. Nel secondo quarto la partenza è tutta targata Virtus, con un Lundberg davvero ispirato in fase offensiva. I padroni di casa così si riportano a contatto, seppur Baskonia provi a mantenere le distanze con i canestri di Kotsar. Nella seconda parte di quarto entra in cattedra Marco Belinelli, con tante triple a segno e giocate offensive che riportano tutto in equilibrio. Si va così all’intervallo sul 44-41, questa volta in favore della Virtus Bologna.

Dopo l’intervallo lungo Bologna inizia con grande convinzione e ritmo in campo, sia in difesa che in attacco. Baskonia fa abbastanza fatica a tenere l’intensità dei padroni di casa, commettendo anche diversi errori al tiro. Tra le file bolognesi i più ispirati sono Teodosic e Jaiteh, che provano a far allungare Bologna sugli avversari. La Virtus così tiene il vantaggio per tutto il quarto, resistendo ai canestri di Howard e rispondendo con un grande Abass. Il terzo periodo così si chiude sul 68-62. Si arriva così all’ultimo quarto, caratterizzato da grandissimo equilibrio e lotta da una parte e dall’altra. Bologna prova a mantenere il proprio vantaggio, con un ottimo Abass al tiro, seppur Baskonia non si fa staccare facilmente. Nel finale però si scatena Teodosic in attacco e grazie alle sue giocate la Virtus realizza l’allungo decisivo, chiudendo il match sull’88-83.