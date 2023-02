Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Athletic Bilbao, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid ed Athletic Bilbao, sfida valida per la ventiduesima giornata di Liga 2022/2023. La squadra di Simeone si trova in un buon momento di forma, con una striscia di risultati utili e tre successi ottenuti nelle ultime quattro gare di campionato disputate. I baschi non sono mai un avversario semplice e anche loro arrivano in forma a questo appuntamento, con due vittorie consecutive. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di domenica 19 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATLETICO MADRID-ATHLETIC BILBAO

ATLETICO MADRID: in attesa

ATHLETIC BILBAO: in attesa