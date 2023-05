Bundesliga 2022/2023, tutti i verdetti della stagione: Bayern ancora campione, Schalke retrocesso

La Bundesliga 2022/2023 giunge al termine con un finale di stagione thriller, che ha consacrato il Bayern Monaco Dormund come campione di Germania per la trentatreesima volta nella sua storia, la decima consecutiva. In Champions League accedono, oltre ai ragazzi di Thomas Tuchel, anche Borussia Dortmund, Lipsia ed Union Berlino, mentre il Friburgo va in Europa League e il Bayer Leverkusen in Conference League. Insieme all’Hertha Berlino retrocede ancora una volta lo Schalke 04, mentre lo Stoccarda si giocherà la salvezza nello spareggio contro la terza della Zweite Bundesliga. Ecco tutti i verdetti della Bundesliga 2022/2023.

IL RESOCONTO DELL’ULTIMO TURNO

CLASSIFICA FINALE BUNDESLIGA

Bayern Monaco 71 CAMPIONE DI GERMANA, UCL

Borussia Dortmund 70 UCL

Lipsia 66 UCL

Union Berlino 62 UCL

Friburgo 59 UEL

Bayer Leverkusen 50 UECL

Eintracht Francoforte 50

Wolfsburg 49

Mainz 46

Borussia Monchengladbach 43

Colonia 42

Hoffenheim 36

Werder Brema 36

Bochum 35

Augsburg 34

Stoccarda 33 SPAREGGIO

Schalke 31 RETROCESSO

Hertha Berlino 29 RETROCESSO