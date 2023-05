Bundesliga 2022/2023, Bayern Monaco campione per la 33^ volta. Il Dortmund spreca tutto

Finale di stagione davvero incredibile per la Bundesliga 2022/2023, che consacra il Bayern Monaco come campione di Germania per la trentatreesima volta nella sua storia, l’undicesima consecutiva. Nonostante un Colonia molto ostico, i bavaresi passano 2-1 grazie alle reti reaalizzate da Kingsley Coman e Jamal Musiala e trionfano in campionato, rendendo vano il gol del momentaneo pareggio di Ljubicic. Niente da fare il Borussia Dortmund che, dopo un primo tempo shock contro il Mainz che va avanti 2-0 con Schjoòberg e Onisiwo inframezzato dal rigore fallito da Haller, è virtualmente campione per pochi secondi grazie al momentaneo pari del Colonia con il Bayern. Alla fine ai gialloneri non bastano le marcature di Rafa Guerreiro e Niklas Sule e sono costretti ad abbandonare i sogni di gloria.

TUTTI I VERDETTI

Vincono anche Lipsia e Union Berlino rispettivamente contro Schalke (4-2) e Werder Brema (1-0), andando a braccetto in Champions Leaggue. I gialloblù, a causa della sconfitta con il club della Red Bull, retrocede in Zweite Bundesliga insieme all’Hertha Berlino, inutilmente vittorioso 2-1 in casa del Wolfsburg. Solo Europa League per il Friburgo, sconfitto 2-1 in rimonta dall’Eintrach Francoforte. In Conference League, invece, va il Bayer Leverkusen nonostante la netta sconfitta per 3-0 che consegna la salvezza la Bochum. Termina 1-1 la sfida tra Hoffenheim e Stoccarda, con questi ultimi che dovranno fare lo spareggio con la terza della Zweite Bundesliga.

RISULTATI ULTIMA GIORNATA BUNDESLIGA

Bochum-Bayer Leverkusen 3-0

Colonia-Bayern Monaco 1-2

Borussia Dortmund-Mainz 2-2

Eintracht Francoforte-Friburgo 2-1

Borussia Monchengladbach-Augsburg 2-0

Lispia-Schalke 4-2

Stoccarda-Hoffenheim 1-1

Union Berlino-Werder Brema 1-0

Wolfsburg-Hertha Berlino 1-2