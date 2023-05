F1 GP Monaco Montecarlo 2023, Leclerc: “Domani serve fortuna, abbiamo sofferto”

“Non sono soddisfatto del terzo posto. La macchina attuale poteva far pensare a qualifiche complicate, ad un weeek-end complicato. Abbiamo sofferto tanto con la macchina, poi, in qualifica, la macchina si è un po’ ripresa. Siamo terzi, vicini alla pole, e quindi, sono contento nel complesso”. Queste le parole di Charles Leclerc dopo le qualifiche del GP di Monaco a Montecarlo chiuse in terza posizione: “Domani servirà un po’ più di fortuna e vedere le previsioni. Forse arriverà la pioggia. In ogni modo darò tutto poi vedremo il finale”.