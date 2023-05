Finali Uefa, Gravina: “Sarò a Budapest, Praga e Istanbul da tifoso delle italiane”

“Io andrò a seguire le finali Uefa da tifoso delle squadre italiane e non ho paura a riconoscere che è stata un’annata straordinaria e sarò il 31 a Budapest, il 7 giugno a Praga e il 10 giugno a Istanbul a tifare le nostre squadre italiane”. Lo ha detto il presidente della Figc e vice presidente Uefa, Gabriele Gravina a Chieti, a margine della cerimonia di premiazione del Premio Prisco, a proposito delle finali europee che vedranno protagoniste Roma, Fiorentina e Inter. Poi dedica un pensiero speciale per un territorio che gli sta a cuore: “Credo che l’idea dell’esplosione del turismo sportivo in Abruzzo sia legata al rilancio delle infrastrutture che sono al passo con il nostro tempo. E poi, soprattutto, l’idea di avere a Castel di Sangro ancora una volta un Napoli che si presenta con un tricolore dopo 33 anni è molto bella. Ci sono realtà che stanno prendendo d’assalto la nostra regione e questo vuol dire che siamo avanti con le strutture, è una regione dell’accoglienza e dell’ospitalità e questa è stata sempre una prerogativa dell’Abruzzo”, ha concluso Gravina che di Castel di Sangro è cittadino onorario.