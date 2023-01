Primavera, incredibile rigore per il Milan: palla già in gioco, difensore Verona la raccoglie con le mani

Incredibile calcio di rigore concesso al Milan Primavera contro il Verona nella partita che si è giocata questa mattina. Non tanto per la bontà della decisione finale, visto che il penalty è netto e sacrosanto, ma per il surreale modo in cui arriva. Dopo un’azione in cui l’arbitro aveva interrotto il gioco, il fischietto della partita ha ripreso con una sua rimessa, consegnando palla al portiere degli scaligeri. Che, a quel punto, l’ha ceduta al difensore centrale, che però la combina grossa: pensando fosse rinvio dal fondo, stoppa la palla con le mani intento a battere lui. Peccato che il gioco fosse già ripreso, e che a quel punto il direttore di gara non può far altro che concedere il penalty, per la cronaca segnato per l’1-1 finale.