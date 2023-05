Medvedev-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Internazionali d’Italia 2023

Daniil Medvedev affronterà Stefanos Tsitsipas nella semifinale degli Internazionali d’Italia 2023, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Si tratta di gran lunga del miglior risultato della carriera per il russo a Roma, dove non aveva mai vinto una partita prima di quest’anno. Tsitsipas invece prova a pareggiare la finale dello scorso anno. Ovviamente i due si sono già incrociati in un elevato numero di occasioni nel corso degli ultimi anni. Il russo è in vantaggio, avendo vinto sette degli undici scontri diretti, ma il tennista ellenico si è aggiudicato le ultime due sfide, disputate rispettivamente a Cincinnati e alle ATP Finals di Torino. Sulla terra rossa il bilancio è in parità: Medvedev ebbe la meglio a Monte-Carlo nell’ormai abbastanza lontano 2019, mentre Tsitsipas riuscì a sconfiggerlo con un netto tre set a zero nei quarti di finale del Roland Garros del 2021.

Medvedev e Tsitsipas scenderanno in campo sabato 20 maggio ad orario ancora non definito. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà questo incontro di semifinale. Il nostro sito garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.