Bundesliga 2022/2023: il Bayern difende la vetta, vittoria sofferta a Brema

Importante vittoria del Bayern Monaco contro il Werder Brema nella trentunesima giornata di Bundesliga 2022/2023, e a tre partite dal termine la squadra di Tuchel, eliminata da Champions e Coppa di Germania, difende invece la vetta del campionato tedesco, che fino a poco tempo fa era anch’essa a rischio. +4 provvisorio sul Borussia Dortmund, che gioca domani la sua partita e può riportarsi a meno uno, a ogni modo la certezza di restare al primo posto in questo rush finale.

E’ questo il verdetto che arriva da Brema, dove i bavaresi riescono a passare per 1-2 sul campo di un ottimo e strenuo Werder. Decisivo il gol di Serge Gnabry poco dopo l’ora di gioco, che indirizza l’incontro, quindi arriva il raddoppio da parte di Leroy Sané che sembra chiudere i giochi. Così in verità non è, perché a tre minuti dalla fine Schmidt la riapre ed è assalto dei biancoverdi, che però non riescono a pareggiare e restano in una posizione di mezzo in classifica, senza salvezza matematica ma ormai a un passo dall’obiettivo, e con chance pari a zero di inserirsi nella corsa europea.