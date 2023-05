Cremonese-Spezia, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cremonese-Spezia, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 20.45 di sabato 6 maggio allo stadio Zini per uno scontro salvezza di grande importanza: in campo i lombardi e i liguri, separati da sei punti. Se vincono i grigiorossi tornano in corsa per salvarsi, se la spuntano i bianconeri fanno un bel passo in avanti. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Cremonese-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Sergio Floccari e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Lorenzo Minotti.