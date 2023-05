Roma-Inter 0-2, Mourinho: “Vado a casa con grande orgoglio”

“Vado a casa con un grande orgoglio. La gente ha ringraziato la squadra per lo sforzo. C’è chi era stanco e chi ha giocato con una gamba sola. Qualcuno è sceso in campo con una frattura intercostale e con infiltrazioni. Ringrazio i ‘bambini’ che lavorano con noi e che hanno contribuito. E ringrazio uno stadio che è stato una cosa incredibile. Una sconfitta è sempre dura, ma vado a casa con un grande orgoglio per questi ragazzi”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la sconfitta contro l’Inter in casa per 2-0. Ora i giallorossi possono concentrarsi sulla semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Difficile un rientro di Smalling: “Non sono ottimista sui recuperi, ma lo sono per ‘colpa’ dei miei ragazzi – ha detto a Dazn –. Abbiamo giocato contro la squadra più forte d’Italia con 4-5 giocatori stanchissimi, come Pellegrini, Mancini e Cristante”. Promosso Bove: “Quando sono arrivato qui, era ad un passo dalla Triestina e oggi sono felice di vederlo giocare in questo modo contro l’Inter”.