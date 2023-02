Bundesliga 2022/2023: il Bayer Leverkusen cade in casa, alla BayArena passa il Mainz

Il Mainz batte il Bayer Leverkusen 3-2 nel match valido per la 21ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Partita pazza alla BayArena con Tapsoba che sbaglia dal dischetto il gol del vantaggio al 23′ e viene punito da Caci che porta in vantaggio gli ospiti al 26′. Amiri risponde dopo 6 minuti ma Barreiro allo scadere della prima frazione segna il gol del 2-1 per il Mainz. Xabi Alonso recupera la partita con i cambi inserendo Frimpong, Wirtz e Schick, quest’ultimo segna, tre minuti dopo l’ingresso in campo, il gol del 2-2 al 58′. Il Bayer Leverkusen subisce però la seconda rimonta in due partite, dopo la sconfitta in Champions con il Monaco, e viene punito da Ingvartsen su rigore all’82’. Seconda vittoria in fila per il Mainz che scavalca proprio il Bayer Leverkusen salendo a 29 punti in classifica in 9ª posizione. La squadra di Xabi Alonso resta ferma a 27 punti al 10° posto in classifica.