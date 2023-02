Atp Buenos Aires 2023: Alcaraz vince contro Norrie e trova il primo titolo della stagione

Alcaraz batte Norrie 6-3 7-5 nella finale dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023. Partita senza storia con Alcaraz che ha dominato dall’inizio alla fine sfruttando la sua superiorità tecnica e fisica. Un solo break subito dal numero 2 del mondo, sul 5-3 servendo per il match, che riesce a vincere in un’ora e 34 minuti. Primo titolo stagionale per il tennista spagnolo che ora tornerà subito in campo nell’Atp 250 di Rio de Janeiro settimana prossima.

Primo set dall’andamento abbastanza regolare con sia Alcaraz che Norrie che si difendono senza particolari difficoltà nei rispettivi turni di battuta aspettando un passaggio a vuoto dell’avversario. Passaggio a vuoto che arriva nel settimo game da parte di Norrie. Il numero 1 inglese sbaglia una volée facile e commette un pesante doppio fallo che concede due palle break ad Alcaraz. Il tennista spagnolo capitalizza al secondo tentativo le occasioni e riesce a strappare il servizio all’inglese. Nel game successivo il numero 2 del mondo conferma il break salendo 5-3. Norrie accusa il colpo e va in difficoltà un’altra volta nel turno di battuta successivo perdendo per la seconda volta consecutiva il servizio consegnando il set ad Alcaraz.

Nel secondo set Alcaraz inizia male andando sotto 0-30 ma si salva ai vantaggi senza servire prime di servizio. Nel turno successivo Norrie commette due errori in fila di rovescio concedendo due palle break e regalando ad Alcaraz il break nel suo primo turno di battuta. Il tennista spagnolo approfitta del brutto inizio di set dell’avversario salendo 3-0 nel punteggio. Partita chiusa che Alcaraz riapre con un passaggio a vuoto sul 5-3 perdendo il servizio nel momento decisivo del match. Norrie conferma il break portando il parità il punteggio sul 5-5. Alcaraz riesce ad evitare il tie break togliendo il servizio a Norrie sul 6-5 chiudendo con una spettacolare palla corta.