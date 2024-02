Il priore dell’abbazia di Chiaravalle: “Nuovo stadio Milan? Non stravolgano il nostro territorio”

Il comitato No stadio, che non vuole la costruzione dello stadio del Milan a San Donato Milanese, più volte ha chiesto sul proprio sito l’aiuto divino, visto che l’area scelta – San Francesco – è a ridosso della storica abbazia di Chiaravalle. E il priore, padre Stefano Zanolini, è intervenuto oggi al TGR Lombardia, come riporta l’Ansa: “Mi auguro che questo non stravolga il territorio, non solo l’abbazia di Chiaravalle”. Una preoccupazione che aveva spinto il comitato contro lo stadio a chiedere il patrocinio dell’Unesco sull’abbazia di Chiaravalle e di Vibondione. Qui si chiede espressamente di rispettare il vincolo monastico, e secondo i contrari alla costruzione dell’impianto rossonero, questo non sarebbe possibile.