Arsenal, Arteta: “Ad Anfield possiamo fare qualcosa che non ci riesce da molti anni”

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, a due giorni dalla sfida della trentesima giornata di Premier League contro il Liverpool, ha parlato in conferenza stampa: “Abbiamo la possibilità di andare ad Anfield e fare qualcosa che non ci riesce da molti anni. La vittoria ad Anfield manca dal 2013, ma oggi siamo un gruppo diverso, con una posizione diversa. Quello di cui abbiamo bisogno è avere coraggio”.

Il tecnico spagnolo ha deciso di preparare i suoi ragazzi all’atmosfera di Anfield facendoli allenare con You’ll never walk alone” in sottofondo: “I momenti di tensione fanno parte del calcio, ci siamo abbracciati e siamo andati avanti. Ho pieno rispetto e ammirazione per quello che hanno fatto. Le difficoltà del Liverpool in questa stagione? È la dimostrazione di quanto sia difficile arrivare al top e restarci, tutti noi abbiamo avuto momenti di difficoltà ma quello che hanno fatto loro è notevole”.