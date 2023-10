Brighton, De Zerbi e il messaggio ad Adani: “Vedo bambini con le nostre sciarpe e magliette e ho la pelle d’oca”

Daniele Adani ha pubblicato su Instagram un messaggio vocale arrivato ieri da parte dell’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi. A poche ore dalla sfida, poi vinta, contro l’Ajax in Europa League, l’ex tecnico di Foggia, Sassuolo e altre squadre italiane e non, si è lasciato andare ad un momento di riflessione durante un passeggiata: “Amico mio, stavo passeggiando per la città… ma quanto è bello vedere i bambini con sciarpe, magliette, già in attesa della nostra partita? Mi è venuta la pelle d’oca, incredibile. Come si può sbagliare un contrasto, giocare male, non tentare un palleggio se si pensa a questi bambini che sognano quel momento? Il calcio è incredibile. Ho 44 anni e sono ancora in questo stato! Poche persone riescono a capirlo”.