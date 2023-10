Cagliari-Frosinone, Ranieri: “Loro in un momento d’oro. Luvumbo deve imparare a dialogare con la squadra”

Il Cagliari, dopo aver solo assaporato il gusto della vittoria all’Arechi settimana scorsa per poi vedersi pareggiato la partita con la firma di Dia, affronterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco all’Unipol Domus. In conferenza stampa ha parlato Claudio Ranieri.

Le parole di Ranieri: “Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro, a Cagliari non c’è riuscito ma a Frosinone sta mettendo in pratica le sue idee e si sta divertendo. Affrontiamo una squadra in un momento d’oro, insieme al Lecce la rivelazione del campionato. Sarà una partita bella, difficile e intensa: dovremo lottare fino alla fine. Dobbiamo sempre pensare di cambiare, come sapete non ho un sistema fisso. Il Frosinone, pur giocando col 4-3-3, ha giocate differenti e dovrò pensare bene a chi sta in forma e chi può subentrare“.

Sulle scelte: “Lapadula giocherà quando starà bene, è il nostro attaccante principe e si sta impegnando in allenamento, Petagna stiamo cercando di metterlo in forma. Ora siamo Luvumbo-dipendenti, ma impari a dialogare con la squadra: è un ragazzo interessante, godiamoci i gol che sta facendo. Se qualcuno molla non è nel nostro modo di pensare. Ho bisogno di tutti, ma che siano umili perché so che ci salveremo all’ultimo minuto dell’ultima giornata“.