Sassuolo-Bologna, Dionisi: “Dobbiamo riscattarci nel derby. Castillejo mette qualità”

Alla vigilia del derby fra Sassuolo e Bologna ha parlato Alessio Dionisi in conferenza stampa, sottolineando come la sua squadra dovrà pensare al riscatto dopo il passo falso contro la Lazio. Queste le parole del tecnico degli emiliani.

Dionisi: “La cosa più importante è mettere da parte la prestazione scorsa perché non abbiamo fatto e se abbiamo fatto abbiamo fatto tanti errori e ricaricarci per la partita di domani, con un avversario importante. È un derby che in passato non ci ha visto vincenti tante volte in casa ma il passato non conta. Dobbiamo riscattarci, dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo messo nelle gare precedenti in termini di attributi e carattere, poi anche qualità“.

E ancora: “Il Bologna viene da un trend positivo, mi piace come squadra, come organico e come giocano, soprattutto perché non sono molto leggibili, hanno giocatori di movimento, si muovono tanto, tatticamente ci sono giocatori intelligenti e questo può complicare la nostra partita difensiva perché servono letture da preparare in settimana ma anche in campo in base alle posizioni che poi vanno a prendere i giocatori in campo. Se vado a vedere nei numeri, in 10 partite il Bologna ha fatto 4 punti in più di noi“.

In conclusione: “Se dico che dobbiamo mettere da parte la gara scorsa la dobbiamo mettere, poi si analizza. Il risultato è stato la conseguenza di tutto il resto. Abbiamo sbagliato la prestazione di squadra e all’interno dei singoli non hanno continuato a crescere, ma non si butta niente a mare. In un anno di transizione ci stanno dei giri a vuoto, mi dispiace non aver giocato, aver perso la personalità nel giocare, deve essere il nostro biglietto da visita e c’erano le condizioni per poter giocare, ci sono sempre per farlo, poi davanti hai un avversario che ti permette o non ti permette certe cose, ma dipende dalla volontà che ci metti. Domani l’avversario ci permetterà di fare delle cose ma passerà dal nostro coraggio, che è mancato sabato con la Lazio. Castillejo è duttile e intelligente, può mettere qualità nella squadra, dipende da come interpretiamo la partita e con che interpreti vogliamo giocare”.