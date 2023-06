Giochi Europei Cracovia 2023 oggi, venerdì 23 giugno: programma e italiani in gara

Il programma e gli italiani in gara oggi, venerdì 23 giugno, ai Giochi Europei 2023, che si svolgeranno fino al 2 luglio a Cracovia, in Polonia. Terza giornata di gare ricchissima di appuntamenti. Proseguono infatti le gare di tuffi e nuoto artistico, ma si alza anche il sipario su molte altre discipline, dall’atletica leggera al tiro con l’arco, passando per arrampicata sportiva e tennistavolo, ma non solo. Di seguito, il programma odierno delle specialità olimpiche dei Giochi Europei di Cracovia con tutti gli azzurri e le azzurre al via.

Programma venerdì 23 giugno Giochi Europei Cracovia 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

8.45 Tiro con l’arco Individuale maschile e femminile: TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI, FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

9.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Preliminari: SOFIA ZAMPETTI (46kg), VIRGINIA MAESTRO (49kg), ANDREA CONTI (54kg), MATIAS LOMARTIRE (58kg)

9.07 Canoa velocità K1 500m femminile – Batterie: AGATA FANTINI

9.15 Tiro a segno Pistola 10m squadre miste – Qualificazioni: ITALIA

9.28 Canoa velocità K1 500m maschile – Batterie: GIACOMO CINTI

9.30 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 1): GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

9.49 Canoa velocità C1 500m maschile – Batterie: NICOLAE CRACIUN

10.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale femminile – Preliminari: MAIA BIGINELLI, SARAH JODOIN DI MARIA, ELETTRA NERONI

10.00 Nuoto artistico Free Routine Combination – Finale: ITALIA

11.30 Tennistavolo Doppio misto – Sedicesimi di finale: ITALIA

11.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m maschile – Qualificazioni: DANILO DENNIS SOLLAZZO, SIMON WEITHALER

11.30 Arrampicata Lead maschile e femminile – Qualificazioni: CLAUDIA GHISOLFI, ILARIA MARIA SCOLARIS, GIORGIO TOMATIS, DAVIDE COLOMBO

12.00 Tiro a segno Pistola 10m squadre miste – Finale

13.00 Tiro con l’arco Individuale maschile e femminile: TATIANA ANDREOLI, LUCILLA BOARI, CHIARA REBAGLIATI, FEDERICO MUSOLESI, MAURO NESPOLI, ALESSANDRO PAOLI

13.00 Pugilato Preliminari 54kg e 60kg femminili, 57kg e 63,5kg maschili: SIRINE CHARAABI (54kg), ALESSIA MESIANO (60kg), MICHELE BALDASSI (57kg), GIANLUIGI MALANGA (63,5kg)

13.30 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m femminile – Qualificazioni

13.30 Basket 3×3 donne Romania-Grecia (Pool B)

13.55 Basket 3×3 donne Austria-Germania (Pool B)

14.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Quarti di finale, semifinali e ripescaggi: EVENTUALI SOFIA ZAMPETTI (46kg), VIRGINIA MAESTRO (49kg), ANDREA CONTI (54kg), MATIAS LOMARTIRE (58kg)

14.07 Canoa velocità K2 500m femminile – Finale B: EVENTUALE ITALIA

14.16 Canoa velocità K2 500m femminile – Finale A: EVENTUALE ITALIA

14.20 Basket 3×3 uomini Austria-Romania (Pool B)

14.25 Canoa velocità K4 500m maschile – Finale: EVENTUALE ITALIA

14.45 Basket 3×3 uomini Svizzera-Lituania (Pool B)

14.45 Tiro a segno Carabina ad aria compressa 10m maschile – Finale: EVENTUALI DANILO DENNIS SOLLAZZO, SIMON WEITHALER

14.55 Canoa velocità C1 200m maschile – Finale B: EVENTUALE MATTIA ALFONSI

15.00 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 2): GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

15.00 Tuffi Sincro misto trampolino 3m: ITALIA

15.04 Canoa velocità C1 200m maschile – Finale A: EVENTUALE MATTIA ALFONSI

15.20 Basket 3×3 donne Spagna-Svizzera (Pool A)

15.31 Canoa velocità K1 200m maschile – Finale A: EVENTUALE ANDREA DI LIBERTO

15.45 Basket 3×3 donne Israele-Olanda (Pool A)

16.10 Basket 3×3 uomini Lettonia-Slovenia (Pool A)

16.15 Tiro con l’arco Squadre miste: ITALIA

16.15 Atletica Getto del peso femminile – Qualificazione: MONIA CANTARELLA

16.20 Atletica Lancio del martello femminile – Qualificazione: SARA FANTINI

16.35 Basket 3×3 uomini Spagna-Belgio (Pool A)

16.37 Canoa velocità C1 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE NICOLAE CRACIUN

16.40 Tiro con l’arco Squadre miste – Ottavi di finale: EVENTUALE ITALIA

16.51 Canoa velocità K1 500m femminile – Semifinali: EVENTUALE AGATA FANTINI

17.05 Canoa velocità K1 500m maschile – Semifinali: EVENTUALE GIACOMO CINTI

17.05 Atletica 400m femminili: ALICE MANGIONE

17.15 Atletica Getto del peso femminile – Finale: EVENTUALE MONIA CANTARELLA

17.22 Atletica Salto triplo maschile – Qualificazioni: TOBIA BOCCHI

17.26 Atletica Lancio del martello femminile – Finale: EVENTUALE SARA FANTINI

17.35 Atletica 400m maschili: LORENZO BENATI

17.47 Canoa velocità C2 200m misto – Semifinali

17.54 Canoa velocità K2 200m misto – Semifinali: EVENTUALE ITALIA

17.55 Atletica 5000m femminili: NADIA BATTOCLETTI

18.00 Pugilato Preliminari 54kg e 60kg femminili, 57kg e 63,5kg maschili: SIRINE CHARAABI (54kg), ALESSIA MESIANO (60kg), MICHELE BALDASSI (57kg), GIANLUIGI MALANGA (63,5kg)

18.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Finale: ITALIA

18.15 Atletica Lancio del disco femminile – Qualificazioni: DAISY OSAKUE

18.20 Atletica Salto con l’asta maschile: CLAUDIO STECCHI

18.28 Atletica 800m maschili: CATALIN TECUCEANU

18.30 Tennistavolo Singolo maschile e femminile – Preliminari (Round 2): GAIA MONFARDINI, GIOGIA PICCOLIN, DEBORA VIVARELLI, MIHAI RAZVAN BOBOCICA, JOHN MICHAEL OYEBODE, NIAGOL IVANOV STOYANOV

18.30 Basket 3×3 donne Polonia-Estonia (Pool D)

18.39 Atletica Salto triplo maschile – Finale: EVENTUALE TOBIA BOCCHI

18.55 Atletica 3000m siepi maschili: OSAMA ZOGHLAMI

18.55 Basket 3×3 donne Ucraina-Lituania (Pool D)

19.00 Taekwondo femminile 46kg e 49kg, maschile 54kg e 58kg – Finali per il bronzo e per l’oro: EVENTUALI SOFIA ZAMPETTI (46kg), VIRGINIA MAESTRO (49kg), ANDREA CONTI (54kg), MATIAS LOMARTIRE (58kg)

19.15 Arrampicata Speed maschile – Qualificazioni: LUDOVICO FOSSALI, MATTEO ZURLONI

19.20 Basket 3×3 uomini Francia-Repubblica Ceca (Pool D)

19.21 Atletica Lancio del disco femminile – Finale: EVENTUALE DAISY OSAKUE

19.30 Atletica 100m femminili: ZAYNAB DOSSO

19.45 Basket 3×3 uomini Israele-Olanda (Pool D)

19.50 Atletica 100m maschili: SAMUELE CECCARELLI

20.00 Tuffi Piattaforma 10m individuale femminile – Finale: EVENTUALI MAIA BIGINELLI, SARAH JODOIN DI MARIA, ELETTRA NERONI

20.20 Basket 3×3 donne Ungheria-Lettonia (Pool C)

20.20 Arrampicata Speed maschile – Finale: EVENTUALI LUDOVICO FOSSALI, MATTEO ZURLONI

20.45 Basket 3×3 donne Repubblica Ceca-Francia (Pool C)

21.10 Basket 3×3 uomini Germania-Estonia (Pool C)

21.35 Basket 3×3 uomini Polonia-Serbia (Pool C)