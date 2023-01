Tardelli su Napoli e Juve: “La sfida sarà determinante, entrambe potrebbero arrivare allo Scudetto”

Marco Tardelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando della Serie A e dei favori: “Ovviamente il Napoli, con 44 punti potrebbe non esserlo? Perdere contro l’Inter può capitare, ma contro la Sampdoria l’ho visto di nuovo bene, soprattutto nel secondo tempo: hanno giocato tranquilli. Però dire che uno scudetto è già vinto all’inizio di gennaio è un po’ presto”. Sulla Juventus ha poi aggiunto: “Se può crederci? con otto vittorie consecutive posso dire che è una squadra pesantemente sul pezzo. Non so se basterà per lo scudetto, ma è in grande recupero”. Poi ha concluso: “Napoli-Juve sarà determinante, se i bianconeri perdessero credo proprio che lo scudetto non potrebbe più vincerlo. Ma se dovesse vincere, ci crederebbe ancora di più. E forse ci crederebbero di meno le altre”.