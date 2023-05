Napoli Primavera retrocesso: fatale la sconfitta con l’Inter

Per un Napoli che si laurea campione d’Italia, c’è un Napoli che retrocede in Primavera2. A Cercola, davanti agli ultras partenopei, la formazione giovanile della società partenopea cade 2-1 contro l’Inter e viene condannata dagli altri risultati. Al Napoli non basta infatti il terzultimo posto per accedere ai playout perchè l’Atalanta quartultima, dopo la vittoria per 5-0 ai danni dell’Udinese, ha aumentato a 10 i punti del gap. Il regolamento per la disputa del play-out prevede che il distacco debba essere non superiore ai nove punti. L’Inter passa in vantaggio nel primo tempo con Sarr. Una punizione di Iaccarino vale il pari, ma nel finale c’è il 2-1 siglato da Martini di testa. Un finale che non guasta chiaramente la stagione trionfale del Napoli, ma che mette in luce gli step di crescita che una società di vertice deve ancora fare a livello giovanile.