Massimiliano Alvini è stato confermato come tecnico della Cremonese nonostante il ko contro l’Hellas Verona. Come riportato da CuoreGrigioRosso.com, la prossima sfida contro il Monza sarà decisiva per il futuro dell’allenatore; la società ha inoltre annullato il giorno di riposo inizialmente previsto oggi per svolgere una sessione di allenamento.