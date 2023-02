Tennis, il circuito Challenger fa tappa a Rovereto: Gigante e Mager gli azzurri presenti

E’ stata pubblicata l’entry list della prima edizione degli Internazionali di tennis Città di Rovereto e i nomi di rilievo non mancano. Il circuito Challenger fa tappa in Trentino dal 19 al 26 febbraio e a guidare il seeding saranno Tim Van Rijthoven e Dominic Stricker. Presenti anche gli austriaci Rodionov e Novak, oltre a due ex top 50 come Rosol e Gojowczyk. Due invece gli italiani ammessi direttamente in tabellone, in attesa delle wild card: si tratta di Matteo Gigante e Gianluca Mager.