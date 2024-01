Real Madrid, Ancelotti ribadisce: “Ho fiducia nel sistema arbitrale”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Almeria, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha ribadito il proprio pensiero sulla classe arbitrale a un anno di distanza – e con il caso Negreira che ha sconvolto il calcio spagnolo: “Ho fiducia nel sistema arbitrale. Quello che è successo è in fase di accertamento e dobbiamo aspettare. Polemiche della società con le segnalazioni sugli arbitri che devono dirigere le gare del Real? Ognuno può dire quello che vuole, non devo aggiungere altro“. Ancelotti ha poi parlato delle gerarchie in porta: “Sia Kepa che Lunin hanno commesso degli errori, tuttavia la fiducia nei loro confronti è immacolata. Tra i due non c’è alcuna frizione, al massimo quelle vengono dall’esterno. Non c’è alcun dibattito interno“.