Birmingham, Wayne Rooney è il nuovo allenatore

di Mattia Zucchiatti 61

Wayne Rooney è il nuovo allenatore del Birmingham. Fresco di rescissione con il DC United, il 37enne ex capitano dell’Inghilterra ha firmato un accordo di tre anni e mezzo con la società militante in Championship. Rooney sostituisce in panchina John Eustace, esonerato lunedì dopo 15 mesi in carica. L’ex attaccante di Everton, Manchester United e Derby County è stata la prima scelta per la panchina della nuova proprietà americana del club, la Shelby Companies Limited. Al momento il Birmingham è sesto in classifica e viene da due vittorie consecutive.