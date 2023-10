Australian Open 2024, il direttore Tiley: “Nadal ci sarà”. L’entourage frena: “Non c’è una data per il suo ritorno”

Rafael Nadal prepara il suo ritorno agli Australian Open 2024, esattamente dodici mesi dopo l’infortunio sofferto proprio a Melbourne contro Mackenzie McDonald. A confermarlo è il direttore del primo slam dell’anno, Craig Tiley: “Il campione dell’Australian Open 2022 ha lavorato duro per recuperare dall’infortunio. Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare la forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l’obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio”.

Il campione spagnolo è effettivamente tornato in campo ad allenarsi dopo mesi di stop e l’intenzione, come da lui stesso dichiarato, è certamente quella di iniziare la nuova stagione sul campo, ma chiaramente bisognerà ora capire come risponderà il suo fisico nel corso delle prossime settimane di preparazione. E infatti poche ore dopo le parole di Tiley è stato lo stesso entourage del tennista spagnolo a chiedere cautela. “Posso confermarvi che Rafa si sta allenando, come hanno visto tutti nel suo ultimo post su Instagram – ha detto il rappresentante dello spagnolo Benito Perez-Barbadillo alla Reuters -. Ma non c’è ancora una data confermata, fissata o programmata per il suo ritorno”.

Lo stesso Nadal, in giornata, è intervenuto sui social postando un tweet: “Apprezzo il voto di fiducia degli Australian Open… mi alleno ogni giorno e sto lavorando duro per tornare al più presto”, ha scritto con l’occhiolino.