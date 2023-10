MotoGP GP Indonesia, Quartararo: “Speriamo di replicare il risultato dello scorso anno”

Le Yamaha di Fabio Quartararo e di Franco Morbidelli scaldano i motori in vista del Gp di Indonesia in programma questo fine settimana. “Torniamo di nuovo a Mandalika dopo tanto tempo. Sono felice di essere in Indonesia. I tifosi qui mi trattano davvero bene, quindi darò il massimo, come sempre, per ottenere un buon risultato. L’anno scorso sono salito sul podio. Speriamo di poter ottenere un altro buon risultato quest’anno. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso qui e questo significa che dobbiamo sfruttare al meglio le FP1 per essere pronti per le prove”, ha detto il pilota francese.

“Torniamo a Mandalika, un tracciato che mi piace. L’anno scorso abbiamo fatto bene qui sotto la pioggia e anche il nostro ritmo gara, sempre sotto la pioggia, al GP del Giappone due settimane fa era decente. Quindi, se dovesse piovere, sento che abbiamo di nuovo un buon potenziale. Le previsioni non prevedono pioggia ma, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, spingeremo per ottenere il miglior risultato possibile”, ha affermato invece il pilota laziale. “Sappiamo che questo è uno di quei circuiti in cui le condizioni della pista migliorano nel corso del weekend di gara ma sarà importante trovare presto una buona velocità per essere pronti per i time attack”, ha aggiunto Morbidelli