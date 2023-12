Arabia Saudita, assegnato rigore clamoroso: palla in braccio al portiere, il difensore la tocca di mano (VIDEO)

di Antonio Sepe 21

Ha dell’incredibile quanto accaduto in Arabia Saudita durante la partita tra Al Hazem e Al Fateh. Al 12° minuto, sul punteggio di 1-0, l’arbitro ha infatti assegnato un calcio di rigore alla squadra di casa perché Al-Harbi, difensore degli ospiti, si è reso protagonista di una follia. Mentre la palla era in braccio al portiere, nonché in totale controllo di quest’ultimo, l’ha toccata con le mani. Una leggerezza costata carissimo visto che appunto ha regalato un penalty agli avversari. Di seguito il video.