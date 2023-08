Spezia, entrò al Franchi con un passamontagna: Daspo di 5 anni per un tifoso

Lo scorso 8 aprile un tifoso trentottenne dello Spezia, in occasione della partita contro la Fiorentina, entrò allo stadio Artemio Franchi con il volto coperto da un passamontagna e ora ne paga le conseguenze. Dopo essere stato identificato dalla Digos all’ingresso dello stadio, nei confronti del sostenitore era subito scattata una denuncia in riferimento al divieto in Italia di usare mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. In questo caso la vicenda era aggravata dal fatto di essere avvenuta in occasione di una manifestazione sportiva.

In base a quanto emerso il Questore Maurizio Auriemma ha firmato un Daspo nei suoi confronti di 5 anni con tanto di prescrizioni. Quest’ultime sarebbero state applicate in considerazione del fatto che lo stesso supporter aveva già collezionato in passato un analogo provvedimento per la durata di 15 mesi emesso a La Spezia nel 2021. Il nuovo Daspo è stato già notificato all’interessato in attesa della convalida delle prescrizioni, imposte con lo stesso, da parte dell’Autorità Giudiziaria del capoluogo toscano.