Slalom maschile Wengen 2024, start list seconda manche: quattro italiani al via

La start list della seconda manche dello slalom maschile di Wengen 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’ultimo a partire sarà il norvegese Atle Lie McGrath, capace di tagliare il traguardo in 53″67 nella prima manche, precedendo il connazionale Henrik Kristoffersen. Lottano per il podio anche gli azzurri Alex Vinatzer e Tommaso Sala, rispettivamente quarto e quinto nella prima parte di gara. Al via anche Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Appuntamento dunque alle ore 13:15 per una nuova spettacolare manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.

Start list seconda manche slalom maschile Wengen 2024

1 MAES Sam BEL

2 RASSAT Paco FRA

3 RITCHIE Benjamin USA

4 GROSS Stefano ITA

5 KASTLUNGER Tobias ITA

6 ZUBCIC Filip CRO

7 KOLEGA Samuel CRO

8 KATO Seigo JPN

9 HOLZMANN Sebastian GER

10 CAMPO Juan ESP

11 STROLZ Johannes AUT

12 AMIEZ Steven FRA

13 MATT Michael AUT

14 NEF Tanguy SUI

15 MAJOR Billy GBR

16 MEILLARD Loic SUI

17 ZENHAEUSERN Ramon SUI

18 YULE Daniel SUI

19 NOEL Clement FRA

20 ROCHAT Marc SUI

21 RYDING Dave GBR

22 RODES Istok CRO

23 GSTREIN Fabio AUT

24 HAUGAN Timon NOR

25 PERTL Adrian AUT

26 SALA Tommaso ITA

27 VINATZER Alex ITA

28 FELLER Manuel AUT

29 KRISTOFFERSEN Henrik NOR

30 McGRATH Atle Lie NOR