Wta Nanchang 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 17 ottobre

Il programma di martedì 17 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta di Nanchang 2023. Esordio per la prima testa di serie del tabellone Beatriz Haddad Maia contro la nipponica Hibino, ma anche per la seconda favorita Magda Linette opposta alla Saviynkh. In generale sono tant le giocatrici del seeding protagoniste in questa seconda giornata. Ecco il programma completo.

CENTER COURT

Ore 08:00 – (1) Haddad Maia vs Hibino

a seguire – Fernandez vs Guo

a seguire – Hartono/Tjandramulia vs Osorio/Shnaider

Non prima delle 13:00 – Siegemund vs (4) Xin. Wang

COURT 1

Ore 08:00 – Savinykh vs (2) Linette

a seguire – (7) Gracheva vs Rakhimova

a seguire – (3) Bouzkova vs Von Deichmann

a seguire – Y. Wang vs Siniakova

COURT 2

Ore 08:00 – (6) Blinkova vs You

a seguire – Eikeri vs Juvan

a seguire – Hruncakova vs Sasnovich