NBA, Banchero: “Quasi eguagliato le vittorie della scorsa stagione, siamo in corsa per il play-in”

Il cestista degli Orlando Magic, Paolo Banchero, nel corso del suo personale diario per l’Associated Press, ha parlato dei suo primi mesi trascorsi in NBA da scelta numero uno del Draft: “Abbiamo quasi eguagliato il totale delle vittorie della scorsa stagione. Non ero qui l’anno scorso, ma solo parlando con i ragazzi che c’erano, vedi quanto apprezzano dove siamo in questo momento. Quando ci penso davvero, è pazzesco. Mi fa desiderare ancora di più di essere parte del cambiamento. È eccitante ed è motivante. E vincere ti fa desiderare ancora di più di vincere“.

“Mi piace vincere le partite e mi piace vedere l’espressione sui volti della gente quando perdono contro di noi. Ma è adorabile. Mi piace. Stiamo giocando bene in questo momento. Siamo in corsa per il play-in. Ma non ci facciamo prendere dalla fretta, non guardiamo troppo avanti, ci limitiamo a pensare partita per partita. Abbiamo imparato che quando lo facciamo, tendiamo a vincere”, ha chiosato l’atleta nato a Seattle da padre italiano.