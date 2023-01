La Serie A riparte con lo spezzatino in un giorno feriale: la decisione della Lega fa discutere

La Serie A torna in campo in un giorno feriale, con uno spezzatino che fa storcere il naso ai lavoratori. Mercoledì 4 gennaio, dopo quasi due mesi di stop, torna il massimo campionato italiano con la sedicesima giornata e con tutte le venti squadre in campo. Dieci partite divise in cinque blocchi da due partite ciascuno: 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 e 20:45. Una vera e propria abbuffata di calcio che però non potrà essere seguita né allo stadio e né in televisione da chi lavora sino a tardo pomeriggio.

LA SCELTA DELLA LEGA – La Lega di Serie A ha deciso di riprendere giorno quattro per permettere, nel week-end del 7 e 8, di far disputare un’altra giornata. Tutto ciò non sarebbe potuto avvenire qualora si fosse ripreso a giocare, per esempio, venerdì 6 gennaio, giorno festivo. L’alternativa sarebbe stata quella di cominciare prima, magari anche martedì 3, per spalmare le dieci partite in due giorni con orari prettamente serali (18:30 e 20:45)

IL REGOLAMENTO – Perché c’è una regola, imprescindibile, all’interno del bando dei diritti tv che vale sino al 2024: al massimo si possono giocare solamente tre partite in contemporanea (come avviene la domenica alle 15 o in qualche caso, nei turni infrasettimanali, alle 18.30 o alle 20.45). Questo per aiutare le emittenti (in questo caso Dazn e Sky): più slot disponibili e più possibilità di catturare più ascolti possibili. Con una sola eccezione: l’ultima giornata di campionato. Dove ovviamente, per salvaguardare la competizione sportiva, le squadre che lottano per lo stesso obiettivo devono giocare allo stesso orario e quindi potrebbero esserci anche sei-sette partite in contemporanea.

IL SABATO DI PASQUA – C’è un’altra giornata che si giocherà esattamente come quella del quattro di gennaio, ed è la ventinovesima: il sabato di Pasqua. L’otto aprile tutti in campo con la medesima suddivisione: 2 partite alle 12:30, 2 alle 14:30, 2 alle 16.30, 2 alle 18:30 e 2 alle 20:45. Con la differenza che quello non sarà un turno infrasettimanale come quello che si giocherà domani. La Serie A riparte di mercoledì alle 12:30 (Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria), con polemiche.