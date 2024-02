Bayern Monaco, Upamecano si sfoga: “Capisco le critiche, non il razzismo”

Dayot Upamecano si sfoga su Instagram dopo gli insulti razzisti ricevuti per l’errore decisivo nell’andata degli ottavi di Champions contro la Lazio. Il difensore francese ha commesso un fallo da rigore che ha consegnato la vittoria ai biancocelesti, e per cui è stato anche espulso: “Commettere errori fa parte del calcio, io ne ho fatto uno e mi scuso con i miei compagni e i tifosi – ha scritto, difeso poi dal Bayern Monaco dagli insulti apparsi sui social – Tutto resta possibile nel ritorno da giocare in casa e credo nella mia squadra. Le critiche fanno parte del calcio ma il razzismo non ha posto, nè allo stadio, nè sui social“.