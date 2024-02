Lotta, Europei Bucarest: Chamizo in finale per il bronzo nei 74 kg

Frank Chamizo andrà a caccia domani della sua decima medaglia continentale. Il lottatore italo cubano ha ben figurato nelle prime uscite degli Europei di Bucarest, eliminando prima per 2-1 il serbo Hetik Cabolov, poi 6-0 l’estone Erik Reinbok agli ottavi e, ai quarti l’armeno Orkhan Abasov per 6-5. Nella semifinale l’azzurro ha affrontato il bielorusso (AIN) Magomedkhabib Kadimagomedov, remake della semifinale olimpica di Tokyo 2020; anche questa volta come allora, Chamizo ha raccolto una sconfitta, con il punteggio di 4-0, per cui domani lotterà per conquistare la medaglia di bronzo. Eliminati invece gli altri azzurri in gara, a cominciare da Aurora Russo, che nei ripescaggi dei 57 kg ha ceduto il passo alla moldava Mihaela Samoil. Fuori al primo turno invece Gianluca Talamo (70kg) e Benjamin Honis (97kg).