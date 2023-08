Psg, Neymar si allena a parte. Verratti in gruppo

Il Psg lavora alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Lorient, gara in programma domani alle 21 al Parco dei Principi. Intanto, la società parigina ha pubblicato il bollettino medico sulle situazioni di alcuni giocatori. Con Mbappè fuori rosa, gli occhi sono puntati su Neymar che, secondo la nota, si starebbe riprendendo da un virus e si è allenato al chiuso. Lavoro in gruppo invece per Verratti. Entro 15 giorni il ritorno in gruppo di Nuno Mendes e Alexandre Letellier. Di seguito, il bollettino medico.

– Neymar Jr si sta riprendendo dalla sindrome virale e oggi si allena al chiuso.

– Dopo l’operazione al bicipite femorale, Nordi Mukiele alterna allenamento individuale e collettivo.

– Nuno Mendes lavora individualmente in campo e riprenderà a lavorare con il gruppo entro 15 giorni.

– Alexandre Letellier continua le terapie e le cure dopo la distorsione al ginocchio. Il rientro in gruppo è previsto tra 15 giorni.

– Juan Bernat sta facendo un lavoro in palestra.

– Presnel Kimpembe ha ripreso a correre dopo l’operazione al tendine d’Achille.