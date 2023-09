Bayern Monaco, Tuchel ammette: “De Ligt meriterebbe di giocare al 100%, è in buona forma”

Il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, alla vigilia della gara di Bundesliga 2023/2024 contro il Bochum, ha parlato in conferenza stampa dello scarso impiego di Matthjis De Ligt: “Non si cambiano spesso i centrali, ma parliamo con ogni giocatore tutti i giorni. Matthijs meriterebbe di giocare al 100%, è in buona forma. Ovviamente capisco che non sia soddisfatto del minutaggio ma è un giocatore che fa gruppo, tutti devono farsi trovare pronti in ogni momento e Matthjis lo fa”.

Ad ogni modo per i bavaresi c’è qualcosa da rivedere nella fase difensiva: “Bisogna fare tutto insieme, si può mantenere la porta inviolata anche mettendo due centrocampisti di contenimento. I gol concessi allo United sono stati un po’ strani ma cercheremo di continuare ad avere una certa stabilità, non dimentichiamo anche il valore degli avversari”.