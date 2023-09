Ciclismo, Europei Under 23: i nuovi campioni sono Pedersen e Pluimers

di Antonio Sepe

Le gare della categoria Under 23 degli Europei di ciclismo su strada in programma a Drenthe (Paesi Bassi) hanno incoronato il danese Breiner Henrik Pedersen e l’olandese Ilse Pluimers. La prova maschile, partita da Hoogeveen, ha visto subito la fuga di un trio composto da Ivan Romeo (Spagna), Breiner Henrik Pedersen (Danimarca) e Mateusz Gajdulewicz (Polonia). Quest’ultimo ha perso contatto nei chilometri finali, mentre gli altri due hanno respinto gli attacchi del gruppo, consolidando il comando. Nel finale, però, ad avere la meglio è stato Pedersen, capace di tagliare il traguardo in volata, staccando l’avversario di 25″. Terzo posto per il francese Paul Magnier, primo del plotone, a 37″. La gara femminile invece è stata più equilibrata tanto che c’è stata una scrematura soltanto nelle ultime tornate del circuito finale di Col du Vam. L’olandese Maike van der Duin è stata però ripresa dal gruppo, dal quale sono quindi emerse Anna Shackely (Gran Bretagna) e Ilse Pluimers (Paesi Bassi). Ad avere la meglio è stata la beniamina di casa, capace di precedere la britannica e l’elvetica Lisa Zanetti.