Eurocup 2023/2024: Trento batte Slask Wroclaw in rimonta

Trento batte Slask Wroclaw 85-79 nel match valido per la 15ª giornata di Eurocup 2023/2024. La squadra di Galbiati torna al successo dopo quattro sconfitte in fila, tre in campionato e una proprio in Eurocup, e lo fa grazie a un super Baldwin da 26 punti e 11 assist con il 67% dal campo. In doppia cifra anche Grazulis con 15 punti e 4 rimbalzi. Niente da fare per la compagine polacca, a cui non bastano i 17 di Miletic e i 12 per Niziol per evitare la 13esima sconfitta su 15 partite giocate in questa competizione.