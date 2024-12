Bayern Monaco e Heidenheim si sfidano nella 13ª giornata di Bundesliga 2024/2025. I bavaresi devono riscattare l’eliminazione in Coppa di Germania per mano del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Calcio d’inizio alle ore 15.30 all’Allianz Arena di Monaco. La partita sarà visibile in diretta tv esclusiva sul canale Sky Sky Sport Arena. Per quanto riguarda lo streaming, accesso gratuito a Sky Go per gli utenti Sky, mentre NOW a pagamento.