Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Cesena, match dello stadio San Nicola valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La compagine di Moreno Longo, archiviato il pareggio ottenuto una settimana fa in casa del Brescia, vuole ritornare alla vittoria in modo tale da restare a contatto con le squadre in lotta per il quarto posto in classifica.

Bari-Cesena, come seguire il match

La formazione romagnola, invece, vuole affrontare questo scontro diretto per incrementare ulteriormente il vantaggio nei confronti dei suoi diretti rivali in chiave playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

